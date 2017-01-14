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Macaron Dünyası

Macaron Dünyası

Turkish Culinary Academy'nin "Macaron Dünyası" adlı workshop etkinliğinde macaron yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Macaron Dünyası

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Macaron Dünyası" adlı workshop etkinliğinde macaron yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

"Bir Fransız kurabiyesi olan macaron'u farklı ganajları ile eğitmen şeflerimiz eşliğinde yapalım."

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Frambuazlı ganaj ile macaron 

Çikolatalı ganaj ile macaro

Limonlu ganaj ile macaron

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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