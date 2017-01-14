TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Macaron Dünyası" adlı workshop etkinliğinde macaron yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



"Bir Fransız kurabiyesi olan macaron'u farklı ganajları ile eğitmen şeflerimiz eşliğinde yapalım."



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Frambuazlı ganaj ile macaron



Çikolatalı ganaj ile macaro



Limonlu ganaj ile macaron



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.