Macaristan Trafik Kazasında Ölen 16 Öğrencisini Andı





İtalya'daki trafik kazasında ölen Macar öğrenciler için ülkeleri Macaristan'da anma törenleri düzenlendi.



Okul gezisinden dönen kafileyi taşıyan otobüs Verona yakınlarında kaza yapmış, 16 öğrenci hayatını kaybetmişti.



Onların anısına pazartesi günü ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indi.



Kossuth Meydanı'ndaki törene katılan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Başbakan Victor Orban ve Meclis Başkanı Laszlo Köver, ölen öğrencilerin yakınlarına taziyelerini sundu.



National day of mourning. Photo: PM Viktor Orban Facebook page #Verona #BusCrash #Hungary pic.twitter.com/2FbBB5LBsZ— Nótin Tamás (@tamasnotin) January 23, 2017



Ülke çapındaki tüm okullarda benzer törenler düzenlendi.



Kazada yakınlarını yitirilenlerin yanında olunması gerektiğini belirten Trefort Ágoston Lisesi'nin müdürü Zoltán Csapodi; "Olayı hassasiyetle ele almamız gerekiyor. Bu kazadan etkilenmeyen, şoke olmayan öğrenciler muhakkak vardır ama bir şekilde etkilenenleri de düşünüp hassas davranmalıyız" diye konuştu.



İtalya'nın Verona bölgesinde cuma günü meydana gelen kazada bir köprü direğine çarpan otobüs sonrasında alev almıştı. Otobüste 43'ü öğrenci 56 kişi bulunuyordu.



Ölenlerin ağır yanıklar nedeniyle tanınamaz hale geldiği, kimlik tespiti için ailelerden DNA örneği alındığı bildirildi. Kimlik tespitinin günler alabileceği söylendi.



Kazada 6 kişi de yaralanmıştı. İkisinin hayati tehlikesi sürüyor.



İtalyan ve Macar polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda Macar yetkililer otobüs firmasına baskına düzenledi.



16 öğrencisini kaybeden Szinyei Merse Pal Lisesi'nde sessizlik ve gözyaşı var. Yitirilen gençler için mumlar çiçekler bırakıldı, sessizce dualar edildi.



Fotoğraf: REUTERS/Laszlo Balogh, 21 Ocak 2016



Euronews muhabiri Andrea Hajagos da oradaydı:



"Hayatını kaybedenleri anmak için elinde çiçekle tek başına gelen de var, gruplar halinde gelip mum bırakanlar da"



Auteur: euronews-tr



Tags: kazasında trafik ölen öğrencisini Otobüs kazası Macaristan andı Gepost: 23 januari 2017