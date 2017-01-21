Macaristan Kazada Ölen Öğrencilerin Yasını Tutuyor





Macaristan otobüs kazasında yaşamını yitiren öğrencilerin yasını tutuyor. İtalya'nın Verona kenti yakınlarında kaza yapan otobüste işte bu okulun öğrencileri bulunuyordu.



Macaristan'ın Yüksek Öğrenim Bakanı László Palkovics acılı ailelere psikolojik destek sağlanacağını söyledi: "Ailelere destek olmaları için şu anda psikologlarla görüşüyoruz. Ailelere bağlı ancak biz onları en hızlı şekilde kazanın meydana geldiği bölgeye, kazada yaralanan çocuklarının kaldırıldığı hastanelerin bulunduğu kentlere ulaştırmak istiyoruz."



Çarpmanın etkisiyle otobüs alev almış, içeride sıkışan 16 kişi yanarak hayatını kaybetmişti.



Euronews Macaristan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor: "Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı bu sabah yaptığı açıklamada Macar hükümetinin kazada ölenlerin naaşlarının getirilmesinin ve ailelerin İtalya'ya gönderilmesinin masraflarını karşılayacağını belirtti."



Auteur: euronews-tr



Tags: tutuyor Macaristan Otobüs kazası ölen öğrencilerin İtalya yasını kazada Gepost: 21 januari 2017