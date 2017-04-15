Macaristan'ın Sığınmacı Politikası Protesto Edildi

Macaristan-Sırbistan sınırında eylem düzenleyen protestocular, Macar hükümetinin izlediği sığınmacı politikasına tepki gösterdi.



Macar Haber Ajansı'nın haberine göre, Macaristan-Sırbistan sınırında yer alan Röszke kent meydanındaki kilise önünde toplanan eylemciler, Macar hükümetinin sığınmacı politikasını protesto ederek, sınırların açılmasını istedi.



Sanatçı Arpar Schilling, toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, Macaristan'da mültecilere yapılan muamelenin insanlık dışı ve utanç verici olduğunu, hükümetin uyguladığı muamele dolayısıyla aşağılanan kişilerden özür dilediğini söyledi.



Sınırdaki jiletli tel örgülerin bulunduğu bölgeye yürüyen protestocular, burada polise taş ve şişe attığı iddiasıyla geçen yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyelinin serbest bırakılmasını talep etti.



Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler



Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için kullandığı önemli güzergahlardan olan Macaristan, göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.



Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Hükümet, Balkan ülkelerinde sığınmacı krizi konusundaki belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.



Parlamento, 7 Mart'ta kabul ettiği yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılmış, ülke genelinde yakalananların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını belirtmişti.



Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.