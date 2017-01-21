Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss Açıklaması

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir." dedi.



Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'a "Macaristan Fahri Konsolosu" unvanı verildi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da görev yapan birçok diplomat ve gazetecinin katıldığı davet, İtalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Macar öğrenciler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Büyükelçi Kiss, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve Suriye'deki savaşa dikkati çekti.



Kiss, "Türkiye milyonlarca göçmenin kabul edilmesinde aktif rol üstlenmekte ve terörizmin kendini gösterdiği çeşitli şekillere karşı mücadele sürdürmektedir." ifadesini kullandı.



Türkiye'de son dönemde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için üzüntü ve taziyelerini ifade eden Kiss, "Hisleri paylaşmanın ötesinde terörizmin her şeklini kınıyoruz ve Türk dostlarımızı terörizme karşı mücadelede destekliyoruz." diye konuştu.



Büyükelçi Kiss, konuşmasına şöyle devam etti:



"Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir. Tüm bunların yanında Macaristan'ın kararlı görüşü, AB genişleme sürecinin sürdürülmesine günümüzde daha fazla ihtiyaç olduğudur. Çünkü Avrupa böylelikle küresel bir etken haline gelebilir. Bununla uyumlu olarak AB-Türkiye ilişkilerinin olabildiğince sıkılaştırılması ve katılım müzakerelerinin sürdürülmesi de yurdumuzun fevkalede menfaati ve gayretidir."



Kiss, ikili ilişkilerin ortak değerler, menfaatler ve güvene dayalı stratejik ortaklık ilişkisine dönüşmesinden duyulan memnuniyeti de dile getirdi.



Konuşmanın ardından Çetindoğan'ın "Macaristan Fahri Konsolosu" olarak atanmasına ilişkin yemin töreni gerçekleştirildi.



Çetindoğan da kadim tarihi ve kültürel bağlarıyla Türkiye'nin ortak hedef ve umutları paylaştığı Macaristan'ın Adana Fahri Konsolosu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.



Bu görev vesilesiyle ikili ilişkileri daha iyi bir seviyeye getirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Çetindoğan, "İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Türkiye'deki Macar vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için elimden geldiğince çaba göstereceğime emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.