Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Tunus'ta

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun gelişi

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto,Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile bir araya gelmesi

İki ülke arasında işbirliği anlaşmaların imzalanması

Tunus Dışişleri Bakanı el-Cihinavi'nin basın açıklaması

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun basın açıklaması Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşme kapsamında el-Cihinavi ve Szijjarto, iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzaladı.