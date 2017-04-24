Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Tunus'ta
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun gelişi Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto,Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile bir araya gelmesi İki ülke arasında işbirliği anlaşmaların imzalanması Tunus Dışişleri Bakanı el-Cihinavi'nin basın açıklaması...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun gelişi
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto,Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile bir araya gelmesi
İki ülke arasında işbirliği anlaşmaların imzalanması
Tunus Dışişleri Bakanı el-Cihinavi'nin basın açıklaması
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun basın açıklaması Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşme kapsamında el-Cihinavi ve Szijjarto, iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzaladı.