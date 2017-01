Macaristan'dan Karadağ'a NATO ve AB Desteği

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Karadağ'ın NATO üyeliğinin Batı Balkan bölgesinin istikrarı için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Karadağ'ın NATO üyeliğini henüz onaylamayan üye ülkelerin bir an önce bunu onaylamalarını umuyorum." dedi.



Szijjarto, Budapeşte temaslarını sürdüren Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile görüştü.



Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Avro-Atlantik entegrasyonunun Batı Balkan bölgesinin istikrarı için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Batı Balkanların, Avrupa Birliği (AB) ve NATO entegrasyonu, bölgede gerçek anlamda ve uzun süreli istikrar, barış ve huzur sağlanmasının garantisi olacaktır." diye konuştu.



Bölgede son dönemde gerginliklerin arttığına dikkat çeken Szijjarto, "Güneyden sığınmacı krizi tehdidi devam ediyor. Bu ikisinin etkisinin birleşmesiyle yeni istikrarsızlık göstergeleri ortaya çıkabilir. Bunların önlenmesi Macaristan ve AB'nin çıkarınadır." sözlerine yer verdi.



Szijjarto, Karadağ'ın bölgede güvenilir bir ortak olduğuna ve NATO entegrasyon sürecinin ülkenin istikrarına da katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Macaristan bu entegrasyon sürecinin hızlandırılması için adımlar atıyor. Karadağ'da, NATO ilişkileri büyükelçilik pozisyonunu 2010 yılından beri Macaristan üstlenmiş durumda. Gelecek yıl da Macar diplomat, Karadağ Dışişleri Bakanlığında tecrübelerini aktarmak için hizmet verecek."



Karadağ'ın NATO ve AB üyeliğinin önemine işaret eden Szijjarto, "Karadağ'ın NATO üyeliğini henüz onaylamayan üye ülkelerin bir an önce bunu onaylamalarını umuyorum. Aynı zamanda bu ülkenin AB üyelik sürenin hızlandırılması da çok önemli. Bu yılki görüşmelerde en azından bir başlık kapatılmalı." dedi.



Macaristan'ın Karadağ'da yatırım yapan en önemli dördüncü ülke konumunda olduğunu belirten Szijjarto, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin desteklenmesi için Macar Exim Bankasının 85 milyon Avroluk kredi sağlayacağını söyledi.



Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic de NATO ve AB üyeliğinin Karadağ'ın özgürlüğünü kazandıktan sonraki dönemdeki en önemli stratejik hedefleri olduğunu ifade ederek, "Karadağ'ın bugün elde ettiği sonuçlarda Macaristan ciddi rol oynadı. Macaristan Karadağ'ı uzun süredir destekliyor." sözlerine yer verdi.



Karadağ'ın bir an önce AB üyesi olmak istediğini de vurgulayan Darmanovic, NATO üyeliğinin sadece ülkesinin değil tüm Batı-Balkan bölgesinin güvenliğini garanti edeceğini söyledi.



Basın toplantısı öncesi iki Bakan, iki ülke arasında kültürel ve eğitim iş birliği anlaşması imzaladı.