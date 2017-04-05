Macaristan'dan Almanya'ya "Soros" Tepkisi

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, yabancı üniversitelerin ülkedeki faaliyetini zorlaştırılan yasanın Macaristan Ulusal Meclisinde kabul edilmesini eleştiren Alman Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer'e tepki gösterdi.



Kovacs, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Alman hükümet yetkilisinin kanun hakkındaki açıklamalarını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, "Soros'un yalanları Alman hükümetini de yanıltıyor." ifadelerini kullandı.



Mecliste kabul edilen yasanın hedefinin, Eğitim Bakanlığının yaptığı araştırmalarda yüksek öğretim alanında ortaya çıkardığı hukuksuzlukları gidermek olduğunu iddia eden Kovacs, yapılan değişikliklerin uygulanabilir olduğunu ve ABD'li yetkililerle konuyu görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.



Alman Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, Macaristan'da dün kabul edilen yasanın Alman hükümetini endişeye sevk ettiğini ve bilimsel özgürlüğün kendileri için önemli bir değer olduğunu vurgulamıştı.



Kabul edilen yasayla yurt dışı kökenli üniversitelerin Macaristan'da faaliyet göstermesinin engellendiği gibi bir görüntü ortaya çıktığını belirten Demmer, "Özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları Avrupa'da dokunulmazdır. Bu değerler Avrupa Birliği'nin temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.



Macaristan meclisinde dün kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı.



Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitenin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, cuma günü devlet radyosundaki haftalık konuşmasında, "Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre, birçok uluslararası üniversite yasaları ihlal ediyor. Buna Soros'un üniversitesi de dahil. Kim işlerse işlesin sahtekarlık, sahtekarlıktır. Yabancı diploma veren 'Soros üniversitesi', yurt dışında eğitim vermediğini kabul etti. Bu Macar hukukuna ters." ifadelerini kullanmıştı.



CEU'nun eğitim faaliyetlerine devam edebilmesi için Macaristan ve ABD hükümetleri arasında anlaşma imzalanması gerektiğine işaret eden Orban, "Soros üniversitesinin geleceği, Amerikan-Macar hükümetleri arasındaki görüşmelere bağlı." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Macaristan hükümeti, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının (STK), Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.



Söz konusu STK'lar ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için Macar hükümeti tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.