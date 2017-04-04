Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya Nota
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, ülkedeki yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasayı eleştiren ABD ve Almanya'ya nota verdi.
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, ülkedeki yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasayı eleştiren ABD ve Almanya'ya nota verdi.
Kaynak: Dunya.com
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