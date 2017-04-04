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Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya Nota
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Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya Nota

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, ülkedeki yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasayı eleştiren ABD ve Almanya'ya nota verdi.

Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya Nota

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, ülkedeki yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasayı eleştiren ABD ve Almanya'ya nota verdi.

Kaynak: Dunya.com

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