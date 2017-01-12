Macaristan'da 'Türk Müzik Enstrümanları Tanıtım ve Sergisi' Programı

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türk müzik enstrümanları tanıtım ve sergisi' programına Macarlar büyük ilgi gösterdi.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türk müzik enstrümanları tanıtım ve sergisi' programına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cavit Polat konuşmacı olarak katıldı.



Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen sergide, dünyanın birçok yerinden çeşitli müzik enstrümanlarının yer aldığını belirterek, "Dünyanın çeşitli yerlerinden topladığımız 300 müzik enstrümanlı koleksiyonumuzu daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergiledik. Bu koleksiyonumuzun bir bölümünü sadece telli çalgılar oluşturuyor. Bugün Macaristan'da telli çalgılarımızın tanıtımı yapacağız." dedi.



Türk ve Macar müzik aletleri arasında çeşitli benzerliklerin olduğuna da dikkat çeken Polat, "Macarların 'Macar Kanunu' adı altında bizim kanunumuza daha doğrusu Fars kanununa benzer bir kanunları var. Ayrıca burada topraktan yapılan üflemeli çalgılar bizim kaval enstrümanına benziyor. Zaten genel olarak Macar kültürü Türk kültürüne benziyor. Zaten bu nedenle buraya getirdiğimiz enstrümanlar iki halk arasındaki ortaklığı gösteriyor." diye konuştu.



Polat ayrıca, Yunus Emre Enstitülerinin dünya genelinde Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak için faaliyetler gerçekleştirdiğini ve bunun Türkiye'nin tanınırlığı için önemli olduğunu belirtti.



Program sonrası misafirlere Türk tatlıları ikram edildi.