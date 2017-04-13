Macaristan'da Stk Yasa Tasarısı Protestosu

Macaristan'da, meclise sunulan sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi için düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.



Macaristan Ulusal Meclisine geçtiğimiz günlerde sunulan STK'larla ile ilgili yasa tasarısı, ülkede faaliyet gösteren STK'ların faaliyetlerini zorlaştıracağını iddia eden binlerce kişi tarafından başkent Budapeşte'nin simgelerinden Hösök Tere'de (Kahramanlar Meydanı) protesto edildi.



Protestocular, 20'den fazla STK'nın destek verdiği eylemde, AB ve Macaristan bayraklarının yanı sıra, "Orban'ı durduralım", "Macar'ım, sivilim, özgürüm", "Eğitime özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.



Yasa tasarısı, yurt dışından yıllık 7,2 milyon Macar forintininden daha fazla yardım alan STK'ların kayıt altına alınmasını öngörüyor.