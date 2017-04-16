Macaristan'da Protesto Gösterisi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de hükümetin politikalarına tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenlendi.



Budapeşte'nin simge meydanlarından Szabadsag ter'de (Özgürlük Meydanı), "Sessiz kalmayacağız" adıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.



Gösteriyi düzenleyenlerden Aron Lukacs, meydanda toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, hükümetin izlediği politikayla toplumun değişik tabakalarını birbirine karşı kışkırttığını iddia ederek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.



Protestocular, AB ve Macaristan bayraklarının yanı sıra, "Orban'ı durduralım", "Orta Avrupa Üni·versitesi ile birlikteyim", "Macarım, sivilim, özgürüm", "Eğitime özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.



Macaristan Ulusal Meclisinde 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetinin zorlaştırılması ve geçen günlerde meclise sunulan sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yasa tasarısı tepki çekmiş, protesto gösterileri düzenlenmesine sebep olmuştu.