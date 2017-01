Macaristan'da Metro Protestosu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 3 numaralı metro hattının yenilenmesi için hükümet protesto edildi.



Macaristan Sosyalist Muhalefet Partisi (MSZP) tarafından düzenlenen protesto gösterisinde konuşan MSZP Budapeşte Milletvekili Csaba Horvath, devletin kasasına en fazla vergiyi Budapeştelilerin verdiğini, 3 nolu metro hattının hem raylarının, hem de vagonlarının paslandığını, dolayısıyla her an bir kaza olabileceğini ve bu durumun ölümle sonuçlanabileceğini, hükümetin ve Budapeşte Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce metro hattını yenilemesi gerektiğini söyledi. Budapeşteli yaşlıların katıldığı protesto gösterisi yaklaşık 1 saat sürdü. Gösterinin sonunda katılımcılar olay çıkarmadan dağıldılar.



İHA muhabirine açıklamada bulunan Macar Milletvekili Csaba Horvath, yarım saat önce bindiği 3 nolu metronun sürekli arızalandığını, dolayısıyla seyahatin akıcı ve sağlıklı olmadığını, her an raylardan çıkarak kaza yapabilecek potansiyel taşıdığını ve bu metro hattını her gün yarım milyon Budapeştelinin kullandığını, açıkladı.



Horvath, hükümetin yolsuzluklara ve Budapeşte'de olimpiyat düzenlenmesi için bütçe ayırdığını, fakat Budapeşteliler için hayati önem taşıyan 3 nolu metronun yenilenmesine bütçe ayırmadığını dile getirerek, "Budapeşte'de 2024 yılında olimpiyat düzenlemeye Budapeştelilerin karar vermesi gerekir. Olimpiyat düzenlenmesi çok riskli bir yatırım, Yunanistan olimpiyat düzenledikten sonra iflas etti. Risk almak istemiyoruz. Hükümetten olimpiyat değil, 3 nolu metronun yenilenmesini istiyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - BUDAPEŞTE