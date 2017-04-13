Macaristan'da Hükümet Karşıtı Gösteri- Macaristan'da Siviller ve Üniversiteliler Hükumeti İstifaya...

- Macaristan'da hükümet karşıtı gösteri

Macaristan'da siviller ve üniversiteliler hükumeti istifaya davet etti



BUDAPEŞTE - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de siviller ve üniversiteliler, hükumeti istifaya davet etti. Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı önünde toplanan sivil toplum örgütü üyesi ve üniversitelilerden oluşan binlerce gösterici, hükumeti oluşturan Genç Demokratlar Partisi (Fidesz), tarafından üniversiteler ve sivil toplum örgütleri için yeni çıkardıkları kanunları protesto etti.

Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yeni kanunu dün imzalamasının ardından sokaklara dökülen üniversiteliler ve sivil toplum örgütleri açtıkları dövizlere, 'Başbakan Orban İstifa', 'Avrupa Birliği Yardım Et', 'Cumhurbaşkanı Ader İstifa', 'Yolsuz Hükumet İstifa' yazıları yazdılar.

Yaklaşık bir buçuk saat süren hükumet karşıtı gösteri hiçbir taşkınlık olmadan sona erdi. Gösterilerin hükumetten geri adım gelinceye kadara süreceğini açıklayan grup, Macar hükumetini Brüksel'e şikayet edeceklerini açıkladı.