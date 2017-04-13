Macaristan'da Değişen Dünya Dinamikleri ve Yeni Türkiye Semineri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Yunus Emre Tük Kültür Merkezi'nde "Değişen Dünya Dinamikleri ve Yeni Türkiye" semineri düzenlendi.



Türk-Macar İşadamları Derneği'nin desteğiyle düzenlenen seminerde, Türkiye tarihi ve Türkiye'de güncel gelişmeler ele alındı.



Seminere, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney ve İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Özel konuşmacı olarak katıldı.



Güney, konuşmasında Türkiye'de cumhuriyete geçiş ve cumhuriyetin ilanından günümüze kadarki süreç hakkında bilgi verdi.