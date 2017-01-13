Macaristan'da Deaş'e Katılmak İsteyen 2 Kadın Yakalandı

Macar polisler, DEAŞ'e katılmak isteyen Fransa ve Belçika vatandaşı iki kadını Macaristan-Sırbistan sınırında gözaltına aldı.



Macaristan Csongrad Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Krisztian Huber, yaptığı açıklamada, Viyana'dan Sofya'ya giden otobüste 18 yaşındaki Belçika vatandaşı ile 19 yaşındaki Fransa vatandaşı iki kadının sınır polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.



Kadınların, Macaristan-Sırbistan sınır kapısı Röszke'den çıkış yapmak isteyen otobüste yolculuk yaptığını ifade eden Huber, sınır polisinin kadınlar hakkında terörizm faaliyetlerinden dolayı arama kararı olduğunu fark ettiğini ve bu yüzden gözaltına aldığını açıkladı.



Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi ise iki kadının DEAŞ'e katılmak için Sofya üzerinden Şam'a gitmek istediğini ve haklarında arama kararı bulunan kadınlardan birisinin sahte pasaport taşıdığını bildirdi.