Macaristan'da Ceu Protestosu

Macaristan'ın en prestijli üniversitelerinden Orta Avrupa Üniversitesine (CEU) destek vermek için Budapeşte'de düzenlenen protestoya on binlerce kişi katıldı.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de on binlerce kişi, Macaristan Ulusal Meclisi'nde 4 Nisan'da kabul edilen, yabancı üniversitelerin ülkede faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ile Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanmasını gerektiren kanunu protesto etti.



Parlamento önünde toplanan eylemciler, söz konusu kanunun eğitim özerkliğini ihlal ettiği ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği CEU'nun çalışmasını imkansız hale getirdiğini iddia etti.



Protestocular, AB ve Macaristan bayraklarının yanı sıra, "Orban'ı durduralım", "CEU ile birlikteyim", "Macarım, sivilim, özgürüm", "Eğitime özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.



Macaristan'da "Soros etkisi" tartışması



Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı.



Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden CEU'nun çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.



Başbakan Viktor Orban, konuya ilişkin, ülkede Soros'un üniversitesi dahil birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiğini, bunun sahtekarlık olduğu açıklamasını yapmıştı.



Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının da Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.



Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.