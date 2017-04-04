Macaristan'da Ceu Protestosu

Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetini zorlaştırılan yasasın mecliste kabul edilmesini binlerce kişi insan zinciri oluşturarak protesto etti.



Başkent Budapeşte'deki Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) binası etrafında insan zinciri oluşturan göstericiler, mecliste bugün kabul edilen kanunun ülkenin en prestijli üniversitesi olan CEU'nun faaliyetini imkansızlaştırdığını, söz konusu üniversiteye destek vermek için düzenlenen imza kampanyasına 30 binden fazla kişinin katıldığını ama Macar hükümetinin bunu dikkate almadığını belirtti.



Kararın antidemokratik olduğunu savunan göstericiler, Cumhurbaşkanı Janos Ader'den Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetini zorlaştıran kanunu onaylamamasını talep etti.



Mecliste bugün kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı.



Yeni yasaya göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye bağlı olmayan yabancı üniversitelerin Macaristan'da faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanması gerekecek.



Muhalefet, hükümetin yasal düzenleme ile Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitenin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığını iddia ediyor.



Başbakan Viktor Orban, cuma günü devlet radyosundaki haftalık konuşmasında, "Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre birçok uluslararası üniversite yasaları ihlal ediyor. Buna Soros'un üniversitesi de dahil. Kim yaparsa yapsın sahtekarlık sahtekarlıktır. Yabancı diploma veren Soros üniversitesi, yurt dışında eğitim vermediğini kabul etti. Bu Macar hukukuna ters." demişti.



CEU'nun eğitim faaliyetlerine devam edebilmesi için Macaristan ve ABD hükümetleri arasında anlaşma imzalanması gerektiğine işaret eden Orban, "Soros üniversitesinin geleceği, Amerikan-Macar hükümetleri arasındaki görüşmelere bağlı." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Macaristan hükümeti, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.



Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkarttıkları için Macar hükümeti tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.