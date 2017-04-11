Macaristan Cumhurbaşkanı Tartışmalı Eğitim Yasasını Onayladı





Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkedeki yabancı üniversitelerin faaliyetlerini düzenleyen tartışmalı yasayı onayladı.



Yasa karşıtı protestolara rağmen parlamentodan geçen tasarı beklentilerin aksine cumhurbaşkanının vetosuna takılmadı.



Cumhurbaşkanı Ader, söz konusu yasanın akademik özgürlüğü ihlal edeceğine dair eleştirilere katılmadığını belirtti.



Kamuoyunda Central European University (CEU – Orta Avrupa Üniversitesi) kanunu adıyla bilinen yasa, yabancı üniversitelerin kurucularının vatandaşı oldukları ülkeyle Macaristan arasında yüksek öğrenim konulu ikili anlaşmayı zorunlu kılıyor.



Bu şartlarda yasanın Budapeşte'nin köklü üniversitelerinden Orta Avrupa Üniversitesi'ni hedef aldığı iddia ediliyor.



Üniversitenin kurucusu olan George Soros Amerikan vatandaşı. Ancak halihazırda ABD ile Macaristan arasında yüksek öğrenim anlaşması bulunmuyor.



Başbakan Viktor Orban, amaçlarının herhangi bir üniversiteyi kapatmak olmadığını savunmuştu.



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Tags: cumhurbaşkanı tartışmalı Macaristan Eğitim Yasa Macaristan politikası yasasını Gösteri eğitim onayladı Gepost: 11 april 2017