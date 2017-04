Macaristan Başbakanı Orban Gürcistan'da

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) kapısının, AB'yle yakın olmak isteyen tüm ülkeler için her zaman açık olması gerektiğini söyledi.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e iki günlük resmi ziyarette bulunan Orban, ev sahibi Başbakan Giorgi Kvirikaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.



Hükümet binası önünde düzenlenen törenin ardından iki başbakan baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Ardından çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı.



Kvirikaşvili, ortak basın toplantısında, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasında birçok alanda başarılı ve somut iş birliği bulunduğu söyledi.



Gürcistan'ın toprak bütünlüğü



Kvirikaşvili, Orban'la görüşmesinde küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını dile getirerek, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki yasa dışı faaliyetleri konuştuklarını ve tüm bu sorunların barış yoluyla çözülmesi üzerinde anlaştıklarını bildirdi.



"12 Mart'ta işgal altındaki Abhazya bölgesinde düzenlenen seçimlerin ve Güney Osetya'nın ismini değiştirmek için yapılan referandumun, yasa dışı ve Rusya'nın işgal rejiminin bir dizi etnik temizliği ile burada devam eden işgalin meşrulaştırılması olduğunun altını çizdik." diyen Kvirikaşvili, işgal altındaki topraklarda, AB Gözlemci Misyonu gibi uluslararası kontrol mekanizmalarının faaliyet göstermesi gerektiğini savundu.



Kvirikaşvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini, NATO ve AB ile entegrasyonu sürecini desteklediği için Macaristan hükümetine teşekkür etti.



Macaristan Başbakanı Orban da iki ülke arasında 25 yıldır süren diplomatik ilişkiler olduğunu hatırlatarak "Her iki ülke birbirine destek vermekten gurur duyuyor. Ben eminim ki bu destek, gelecek dostluk ilişkileri için temel olacak. Aramızda ekonomik ve ticari iş birliği mevcut ama burada daha çok yapacak şey var. Ziyaretimin amacı da aramızdaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için hazır olduğumuzu ifade etmektir." diye konuştu.



Gürcistan'ın AB ile entegrasyonuna somut destek verdiklerini dile getiren Orban, "AB'nin kapısı, AB'yle yakın olmak isteyen tüm ülkeler için her zaman açık olmalıdır." dedi.



Orban, Macaristan hükümeti olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.



Gürcistan-Macaristan İş Forumu'na katılan Orban, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze'yle bir araya geldikten sonra Tiflis'ten ayrılacak.