Macaristan Başbakanı Orban Açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de net bir istikrar sağlayabilenlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı yakında belaya girer." dedi.



Orban, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki konuşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.



Bir soru üzerine Türkiye'de 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını dile getiren Orban, Türkiye'nin istikrarının Avrupa açısından önemine değindi.



Orban, "Türkiye'de net bir istikrar sağlayabilenleri desteklemeliyiz. Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı yakında belaya girer." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın daha büyük önceliğinin Türkiye'nin istikrarlaştırılması olduğunu vurgulayan Orban, "Aksi halde, tüm bölge yangın yerine döner ve Avrupa üzerindeki baskı dayanılmaz olur. Bu yüzden Erdoğan'ın istikrarlı bir Türk siyasi hayatı oluşturmasını destekliyorum." şeklinde konuştu.