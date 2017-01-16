Macaristan Başbakan Başdanışmanı Bakondi Açıklaması

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların başvuru süresince gözaltında tutulacağını belirterek, "Macaristan ve Avrupa genelinde içgüvenlik durumun daha da kötüleşmemesi için Macar hükümeti bu kararı aldı." dedi.



Bakondi, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında sığınmacı krizine dair son durumu değerlendirip açıklamalarda bulundu.



Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbest hareket edememesi yönünde İçişleri Bakanlığının çalışma yapacağını belirten Bakondi, "Macaristan'da yabancıları gözaltında tutma kurumu daha önce de mevcuttu. Macaristan ve Avrupa genelinde içgüvenlik durumunun daha da kötüleşmemesi için hükümet bu kurumun geri getirilmesi yönünde karar aldı. Düzenleme üzerinde İçişleri Bakanlığı çalışacak." dedi.



Macaristan'a 2015'e nispeten geçen yıl daha az sığınmacının geldiğine işaret eden Bakondi, "Geçen yılki rakamlara benzer şekilde bu yıl da Macaristan-Sırbistan sınırından ülkeye yasa dışı yollardan bin 142 kişi girmeye çalıştı. 2015 yılında trenlere gizlenmiş bir şekilde 111 kişi ülkeye girmeye çalıştı, geçen yıl ise bu yolu kullanan bin kişi yakalandı." ifadesini kullandı.



Avrupa ülkelerinin genel olarak sığınmacı girişlerini kolaylaştırmaya çalıştığını iddia eden ve Macar hükümetinin bu tür adımları desteklemediğine dikkati çeken Bakondi, "Dış Schengen sınırlarını kapatıp, sınır kontrollerinde hukuku ikamet etmek gerek. Ayrıca Avrupa dışında mülteci kayıt merkezleri (hot-spots) inşa edilmeli." diye konuştu.



İtalya ve Yunanistan'daki sığınmacıları diğer üye ülkelere yerleştirme planının başarısız olduğunu savunan Bakondi, "Yunanistan'dan planlanan sayının sadece yüzde 20'si, İtalya'dan ise yüzde 7'si diğer ülkelere yerleştirilebildi. AB-Türkiye mutabakatı kapsamında ise sadece 800 kişi Türkiye'ye yollandı. Bu planın çok başarılı olmadığı görülüyor." dedi.



Macaristan'da halihazırda 858 sığınmacının yaşadığını belirten Bakondi, "Macaristan'da 2016 yılında 29 bin 400 kişi iltica başvurusunda bulundu. 438 kişi mülteci statüsü aldı. 50 bin başvuru ise başvuru sahibinin bilinmeyen bir yere gittiğinden dolayı işlem sonlandırıldı. Macaristan'daki sığınmacı kamplarında halihazırda 858 sığınmacı yaşıyor." şeklinde konuştu.