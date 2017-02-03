Macar Eylemcilerden Putin'e: 'Evine Dön'





Macaristan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev sahibi muhalifler tarafından protesto edildi.



Muhalefetteki Birlik Partisi'nin (Együtt) öncülüğünde bir araya gelen göstericiler "Avrupa diktatörlere para vermez", "Evine geri dön" ve "Sömürge olmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı. Çalınan ıslıklarla ve düdüklerle Rus lider Putin'e tepki gösterildi.



Eyleme katılan bir genç, "Yüzümüzü doğuya, demokrasinin işlemediği bir ülkeye doğru dönememeliyiz. Aksine demokrasiye doğru ilerlemeliyiz ama şu an tersi oluyor" diyerek düşüncelerini aktardı.



Eylemciler Macar Başbakan Viktor Orban'ın özgürlükleri kısıtlamada Putin'i örnek aldığını savunuyor.



Fotoğraf: REUTERS/Bernadett Szabo



Göstericiler arasında Ukraynalılar da vardı.



"Avrupa'da Putin'e yer yok" diyen bir Ukraynalı eylemci, "O, bir numaralı terörist, Ukrayna'ya savaş açtı ve çok kişinin ölümüne neden oldu" diyerek Rus lideri protesto etti.



Euronews muhabiri Andrea Hajagos da oradaydı:



"Tepki ıslıklarını Putin'e duyurabilmek için eylemin parlamento binası önünde yapılması planlanıyordu. Ancak yolların trafiğe kapatılması ve alınan katı önlemler nedeniyle eylemciler parlamento binasına ancak 700 metre kadar yaklaşabildiler."



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Tags: Budabeşte Macar Dön Gösteri Evine eylemcilerden Ukrayna Vladimir Putin Viktor Orbán Putine: Gepost: 02 februari 2017