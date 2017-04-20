Macar Büyükelçi, Kto Başkanı Hiçyılmaz'ı Ziyaret Etti

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Kayseri ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kayseri ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından konuk edilen Macar Büyükelçi'ye, Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna İlter ve Macar yetkililer eşlik etti.



Ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, iki ülke köklü bir ortak tarihe sahip olduğunu ifade ederek, Türkler ve Macarlar ortak geçmişlerinin birikimi ve bilinciyle birbirlerini dost olarak gören iki millet olduğunu söyledi.



Karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin AB ile yaşanan sıkıntılar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu konumdan etkilendiğini ifade eden Hiçyılmaz, "Macaristan'la ticaret hacmimiz, 2016 yılında 2,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, aynı dönemde ihracatımız 832 milyon Dolar, ithalatımız ise 1,3 milyar ABD Dolar düzeyinde olmuştur. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 5 milyar Dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Ancak son durumda dış ticaret konusunda Türkiye aleyhine bir durumun oluştuğu da görülmektedir" dedi.



Büyükelçi Kiss'in daha önce de Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Hiçyılmaz, oda olarak Macaristan'ı ziyaret ettiklerini ve Miskolc şehri ticaret odası ile kardeş oda olduklarını belirtti.



Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise Kayseri'yi yakından tanıdığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için çaba gösterdiklerini aktardı. - KAYSERİ