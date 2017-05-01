Maça Silahla Giren Elazığsporlu Taraftarın Görüntüsü Kameralara Takıldı

TFF 1. Lig'de skandal bir olay yaşandı. Dün oynanan Denizlispor-Elazığspor maçında Elazığsporlu bir taraftar Denizli Atatürk Stadyumu'na silahla girdi. Elazığsporlu taraftarın o görüntüsü kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, "Ben, bu konunun en yakın takipçisi olacağım. Türkiye'de statlarda ilk tel örgüsünü kaldıran bir kulüp olarak bu görüntüler bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.