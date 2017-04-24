Maç Sonu 3'lüsü Tosic'ten
Beşiktaş’ın Adanaspor’u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3’lü çektiren isim oldu.
Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3'lü çektiren isim oldu.
Lyon karşısında kaçırdığı penaltıyla yıkılan Tosic, Adanaspor karşısında oynadığı futbol ve 80. dakikada galibiyeti getiren golüyle alkış aldı. Maç sonunda tribünler takımı çağırırken, klasikleşen 3'lü Sırp oyuncudan geldi. Taraftarların çağırdığı Tosic, bütün stada 3'lü çektirdi. - İSTANBUL
sponsored ads