Maç Sonu 3'lüsü Tosic'ten

Beşiktaş’ın Adanaspor’u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3’lü çektiren isim oldu.

Maç Sonu 3'lüsü Tosic'ten

Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3'lü çektiren isim oldu.

Lyon karşısında kaçırdığı penaltıyla yıkılan Tosic, Adanaspor karşısında oynadığı futbol ve 80. dakikada galibiyeti getiren golüyle alkış aldı. Maç sonunda tribünler takımı çağırırken, klasikleşen 3'lü Sırp oyuncudan geldi. Taraftarların çağırdığı Tosic, bütün stada 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

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