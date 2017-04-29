Maç Sonrası Flaş İstifa Açıklaması

TFF 1. Lig'in 30. haftasında, sahasında Bandırmaspor'a 4-1 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Tesislere gittikten sonra başkanımızla da konuşarak ekip olarak istifa etme düşüncesindeyiz." dedi.



Saha içerisinde görev alan oyuncuların "sezon bitmiş" şeklinde bir düşünceye sahip olması nedeniyle iç sahada 4-1'lik mağlubiyet aldıklarını öne süren İpekoğlu, şöyle konuştu:



"Tesislere gittikten sonra başkanımızla da konuşarak ekip olarak istifa etme düşüncesindeyiz. Sorunlar var tabi. Bu takımı her türlü koşulda buraya getirmiş futbolcu arkadaşlarımızın, ligin bitimine 5 hafta kala bu düşünceye sahip olmaması gerekirdi. En azından sezon sonuna kadar, devam etmeleri, bir takım sorunları kenara bırakmaları gerekirdi. Maçın birinci dakikasından itibaren, birçok oyuncumuz tatile şu andan itibaren girmiş gibi. Başkanımızla da görüşüp istifa etmeyi düşünüyoruz, bilmiyorum herhalde kabul eder."



BANDIRMASPOR CEPHESİ: "İYİ OYNAYARAK KAZANMAK..."



Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, kendileri açısından önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.



Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Uğur, şunları kaydetti:



"İyi oynayarak kazanmak bu galibiyetin değerini bir kat daha arttırıyor. Bizim açımızdan, her müsabaka final. Başka çıkış yolumuz yok. Kalan 4 müsabakada da elimizden geleni yaparak Bandırmaspor'un ligde kalma şansını arttırmaya çalışıyoruz. Ben çocuklara inanıyorum, onlar da bize inanıyor. Mücadele, arzu, istek olduğu sürece zor olan şansımızı biraz daha arttıracağız diye düşünüyorum."