Maç Sırasında Oyunculara Ölü Fareler Atıldı

Futbol müsabakaları sırasında taraftarlar zaman zaman oldukça ilginç tepkiler verebiliyor ve bu tepkiler bazen şiddete dahi dönüşebiliyor.



Geçtiğimiz günlerde ise Danimarka'da gerçekleştirilen Brondby ile Kopenhag arasında oynanan derbide Kopenhag oyuncuları, Brondby taraftarının ilginç tepkisiyle karşı karşıya kaldı.



Danimarka futbolunun önde gelen iki ismi olan ve liderlik yarışında kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Brondy ve Kopenhag arasındaki yarış, yüzünü en son oynanan karşılaşmada tekrar gösterdi.



Derbide yaşanan gergin atmosferin ardından korner atışı için köşeye giden Kopenhag oyuncularına, Brondbyli taraftarlar tarafından ölü fareler fırlatıldı. Kameralara yansıyan bu görüntülerin ardından taraftarlar oldukça sert eleştirilerle karşı kaşıya kaldı; ancak verdikleri tepki maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi ve maç Kopenhag'ın galibiyetiyle sona erdi.



Bu uygunsuz davranışları izlemek isteyenler için yaşananların videosu Açıklaması