Mac Pro Konsept, Daha Yeni Daha Modüler Mac Pro Neye Benzeyebilir?

Mac Pro Konsept, Yükseltilebilir Apple Ürünlerinin Geleceğini Gösteriyor.





Mac Pro Konsept Tasarımı, Seveceksiniz!



Hatırlarsanız geçen hafta Apple Silindir Tasarım kullandığı Mac Pro'sunda bir anlam tasarım hatası yaptığını kabul etmişti. Silindirik tasarım mühendislerin yeni teknolojileri o kasa içerisine sığdırabilmesi konusunda oldukça zorluyor. Görünen o ki tüketicinin beklediği yenilikleri yapma konusunda zorlanan Apple bu tasarımdan vaz geçiyor.



Silindir Tasarım Hata Mı?



Yeni Mac Pro en son 2013 yılında yenilemiş o günden bugüne ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Silindirik ikonik tasarım dikkat çekmiş olsa da bu kasa içerisine yenilikleri sığdırmak sanıldığı kadar kolay olmamış durumda.



Pro desktop denildiğinde ilk akla gelen ve tasarımı ile ön plana çıkan Mac PRO yıllarca profesyonellerin ihtiyacını karşıladı. son dönemde Apple'ın özellikle mobil ürünlere ağırlık vermesiyle bir anlamda daralan desktop pazarı üvey evlat muamelesi görmeye başladı. Neyse ki tüketicileri haklı eleştirilerine kulak verip MAC PRO'nun yenilenmiş versiyonunu 2018 yılında tüketicinin kullanımına sunacağını açıkladı.



Tasarım konusunda her daim sevilen ve ön planda olan Apple, Silindirik tasarımın kendisini ileride köşeye sıkıştıracağını belki de hiç düşünmedi. Belli Ölçüde ki kasaya bazı yenilikleri sığdırmak kolay olmasa gerek. Bu konudaki özeleştiri şirketin önemli isminden geldi. BuzzFeed News'in yaptığı röportajda Phil Schiller, şirketin en son 2013 yılında yenilediği Mac Pro'yu tekrar yenileyeceğini,ince ve zarif tasarımı bulunmasına rağmen cihazın bazı hataları bulunduğunu bunun yenilenmek suretiyle giderileceğini açıkladı.



Peki daha yeni, daha modüler bir Mac Pro neye benzeyebilir?





CURVED / Lab tasarımcıları bu soruya yanıt aramış. Bu kavramsal yeni tasarım Mac Mini'ye çok benziyor elbette mümkün olan en iyi şekilde.



Mac Pro Konsept Tasarımında tam boyutlu grafik kartlar için iki yuvaya sahip. Bu noktada GTX 1080'e merhaba demek lazım. Kasa içerisindeki sabit diske, işlemciye ve RAM'e kolay ulaşma imkanı sunuluyor. Modüler bir tasarım yani.



Mac Pro ile ilgili en önemli kusurlardan birisi olarak göze çarpan havalandırma ve kasanın nefes alması çok güzel sağlanmış. Konsept tasarımdan içerideki sıcak havanın dışarı atılması için havalandırma delikleri, kanalları bulunuyor.







Hali hazır bu haliyle bile silindirik Mac Pro'dan daha iyi bir seçenek olarak duruyor, mevcut olmasa bile. Dokunmatik özellikler, TouchID, TouchBar, USB-C,USB-A ve HDMI desteğine sahip olacaksınız.



Muhtemelen Mac Sevenler için rüya gibi bir tasarım. Satsalar heme alınacak cinsten. Ancak bu tasarım hayata geçirilmesi için en az 2019'u beklemek durumunda kalabiliriz.



PC oyuncuları yıllardır yüksek güçlü donanımlar geliştirmeye devam ederken, Mac kullanıcılarının bu kadar süre beklemek zorunda kalıyor olmaları başlı başına bir sorun. Donanım konusunda muhteşem tasarımlara imza atıyor olsalarda yükseltme konusunda oldukça ağırdan alıyor bu kesin.



Umarız daha yeni, daha modüler bir Mac Pro tasarımını yakın zamanda görebiliriz. Yoksa Konseptlere bakar dururuz.



CURVED/labs: der modulare Mac Pro on Curved



http://www.teknotalk.com/mac-pro-konsept-tasarimi-56405/