Maç Oynarken Kural Değiştirmedik"
YSK Başkanı Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'nın maçın ortasında kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin, "Maç oynarken kural değiştirmedik.
YSK Başkanı Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'nın maçın ortasında kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin, "Maç oynarken kural değiştirmedik." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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