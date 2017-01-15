Maç 16. Dakikada 6-0 Oldu, Futbolcular Tek Tek Sakatlanınca Hakem Maçı Tatil Etti

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup karşılaşmasında UTAŞ Uşakspor evinde sahadan çekilen Pamukkalespor'u 6-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig devre arasından sonra bugünkü maçlarla yeniden başladı. Uşak'ta oynanan karşılaşmada ise futbol sahalarında nadir görülen ilginç bir olay yaşandı. Uşak'a 11 kişilik kadro ile gelen Pamukkalespor karşılaşmanın 16. dakikasında 6-0 yenik duruma düştü.

"SAKATLANDILAR"

Bu dakikadan sonra Pamukkalespor oyuncuları peş peşe sakatlanarak sahadan çıkınca oyunda 6 kişi kaldılar. Kural gereği 6 kişi kalan Pamukkalespor hükmen mağlup sayıldı.



Bu sonuçla UTAŞ Uşakspor 2. devreye galibiyetle başladı. UTAŞ Uşakspor önümüzdeki hafta ligin iddialı takımlarından Çiğlispor'a konuk olacak.