Mabesem'den Kağıt Rölyef Sergisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından kağıt rölyef sergisi açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergi yoğun ilgi gördü. 2017 sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 2 gün boyunca açık kalan sergide, kağıt rölyef kursunda üretilen 108 tablo yer aldı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, yaptığı açıklamada, yıl boyu 30'u aşkın branşta 100 civarında sanat kursu düzenlediklerini belirterek, "Zaman zaman sergiler düzenliyoruz. Sanat merkezimizde 1 yılı aşkın bir süredir devam eden kağıt rölyef kursumuzda ortaya çıkan tabloları, vatandaşlarımızın beğenisine sunmak amacıyla sergiledik. Gerçekten güzel tablolar ortaya çıktı. Tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.