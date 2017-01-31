Mabem'in Teog'da Dereceye Giren Öğrencilerine Ödül

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (MABEM) 2016-2017 eğitim dönemi TEOG sınavında dereceye giren ilk 10 öğrenci, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği MABEM kursları, eğitim ve öğretim verdiği öğrencilerin sınavlarda aldıkları başarıyla dikkat çekiyor. 2016-2017 TEOG sınavında derece yapan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen törenle ödül verildi. Başarılı öğrencilere ödülleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç tarafından verildi. Ödül törenine Genç'in yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, MABEM Sorumluları ve veliler katıldı. Sınavda hiç yanlışı olmayan 2 öğrenci ve sadece 1 yanlışı olan 8 öğrenciye ödüllerin verildiğinin altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "İki yanlışı olan 21 öğrenci, üç yanlışı olan 27 öğrenci, dört yanlışı olan 38 öğrenci ve beş yanlışı olan 37 öğrencimiz var. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selam ve tebriklerini ileterek sözlerine devam eden Genç, "2013 yılının Nisan ayında Yunusemre ilçemizde Atatürk Gençlik merkezimizi inşa ederek burada MABEM'in ilk şubesini faaliyete geçirdik ve daha fazla öğrencimize eğitim desteği vermeyi bir görev bildik. Manisa İlimizin 2014 yılında Büyükşehir olmasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu büyük ve önemli hizmeti tüm ilçelerimizde de yaygınlaştırarak '17 ilçesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Projesi' kapsamında 2015 yılının Eylül ve Ekim ayları içerisinde 15 ilçemizde MABEM şubelerini faaliyete geçirmiş ilçelerimizde de aynı eğitim kalitesi ile eğitimlerimiz başlatmıştık. Şimdi de aldığımız sonuçlarla ne kadar değerli ve başarılı bir hizmeti Manisalı vatandaşlarımıza ulaştırdığımızı gördük. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



Eğitime destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Genç, "TEOG ve YGS-LYS öğrencilerimizin yerleştirme sonuçları açıklandığında daha önceki yıllarda olduğu gibi başarımızı artırarak YGS-LYS de başarımız yüzde 97 ve TEOG başarımız yüz 100 olarak gerçekleşmiştir. Başarımızın daha da artması ve eğitimde kaliteyi daha ileriye taşımak için gerekli çalışmalar yapılmakta olup eğitime desteğimiz artarak devam edecek" dedi



Son olarak Genç, sıfır yanlışı olan Hatice Zehra Çalıklı (Turgutlu), Deniz Fırat (Yunusemre) ve 1 yanlışı olan Ecem Özkul (Akhisar), Belinay Urlu (Kula), Fatma Sude Karamemişgil (Kula), Zeliha Paycı (Salihli), Elifnur Ceran (Yunusemre), Alper Cebeci (Yunusemre), Ayşe Aktaş (Yunusemre), Hatice Altuh'a (Saruhanlı) hediyelerini takdim ederek, fotoğraf çektirdi. - MANİSA