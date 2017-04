Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 28 Nisan akşamı IF Performans Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.



2011 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik dünyasına merhaba dediği ilk günlerden bu yana, başta müzik eleştirmenleri ve Türk müzikseverlerin saygı ve büyük beğenisini kazanan Mabel Matiz, 2013 yılında ödüllere doymayan albümü "Yaşım Çocuk'tan sonra dinleyicilerini şimdi de "Gök Nerede" ile selamlamaya hazırlanıyor.



2013 yılında iTunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının en çok ses getiren albümü olarak değerlendirilen "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda emin adımlarla zirveye doğru yürüyor.



Yayımlandığı tarihten bu yana müzik listelerinin zirvesinden inmeyen "Gök Nerede" albümünden sonra çıkan "Gel" ve "Sarışın" şarkılarıyla 2015 yılı boyunca tüm radyo ve müzik televizyonlarının gözdesi olan sanatçı, şu sıralar albümden çıkardığı üçüncü ve bir Nazan Öncel klasiği olan şarkısı "Bir Hadise Var" ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Derin anlam ifade eden sıra dışı sözleri, baş döndürücü melodileriyle Türk pop müziğine yepyeni bir anlayış getiren sanatçı, IF Ataşehir'in büyülü atmosferinde tüm dinleyicileri ve sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Mabel Matiz



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır