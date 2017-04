Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin şarkılarını seslendireceği konseri ile sizlerle buluşacak.



2011 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik dünyasına merhaba dediği ilk günlerden bu yana, başta müzik eleştirmenleri ve Türk müzikseverlerin saygı ve büyük beğenisini kazanan Mabel Matiz, 2013 yılında ödüllere doymayan albümü "Yaşım Çocuk"tan sonra dinleyicilerini şimdi de "Gök Nerede" ile selamlamaya hazırlanıyor.



2013 yılında i-tunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının belki de en çok ses getirecek albümü olarak değerlendirilecek "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda yepyeni bir sayfa açıyor.



Kayıtları 2014 yılında Kadıköy Bee Stüdyoları ve Beyoğlu Babajim stüdyolarında tamamlanan "Gök Nerede" de tam 14 yepyeni Mabel Matiz şarkısı Türk müzikseverler ile buluşmak için adeta gün sayıyor. 2015 yılının Şubat ayı ortası gibi Zoom / DMC etiketiyle piyasaya çıkması beklenen albümde tüm aranjeler sanatçının "Yaşım Çocuk" ta da birlikte çalıştığı Can Güngör'e emanet edildi. Prodüktörlüğünü Can Güngör ile birlikte Mabel Matiz'in üstlendiği albümde 9 şarkının sözü ve müziği Mabel Matiz'e ait. Üç şarkıyı müzisyen dostlarıyla birlikte yazan Mabel Matiz'in yepyeni albümünde güzel sürprizler de müzikseverleri bekliyor. Usta besteci ve değerli söz yazarı Nazan Öncel'in 1992 yılı albümünde yer alan "Bir Hadise Var" Mabel Matiz'in yepyeni albümünün tek cover şarkısı olarak ön plana çıkıyor. Bestesi Rus besteci Evgeny Grinko'ya ait olan "Vals" ise Mabel Matiz'in yazdığı sözlerle birlikte albümün tek adaptasyon şarkısı olarak dikkat çekiyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Tuzla



Mekan : Sabancı Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : PK 34956 Orhanlı



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Mabel Matiz



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır