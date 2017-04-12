Tarih : 25 Mart 2017



Yer : Kıbrıs - Lion's Garden



Ön Satış: 44 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)



Tarih : 12 Nisan 2017



Yer : Amasya - The Apple Palace



Bilet Fiyatları: 44 TL (Hizmet bedeli dahildir)



Bugüne kadar yayınladığı albümleriyle yeni jenerasyonun Türk pop/rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biri haline gelen şarkı yazarı, besteci ve müzisyen Mabel Matiz, sevenleriyle buluşuyor.



Kendi adını taşıyan ilk albümü yayınlanır yayınlanmaz çok geniş bir kitleye ulaşan Mabel Matiz, dinleyicileri ve Türkiye'nin önde gelen müzik eleştirmenleri tarafından ülkemizin en fazla gelecek vadeden genç müzisyenleri arasında gösterilmiştir.



2011 yılında yapılan değerlendirmelerde ilk albümü, yılın en iyi ilk 10 albümü arasında gösterilmiş, albümde yer alan "Arafta", "Söylese O Ben Söyleyemem", "Kül Hece", "Filler ve Çimen" ve "Barışırsa Ruhum" adlı şarkılara çekilen video klipler büyük beğeni toplamıştır.



Mabel Matiz kendi albümleri dışında Türkiye'nin önemli sanatçılarının albümlerinde de söz ve beste olarak yer almaktadır. Teoman'ın "Aşk ve Gurur" albümünde yer alan "Sahilde Bir Sarhoş, Göksel'in "Bende Bir Aşk Var" albümündeki "Yarım Kalan Şarkı" ve Cey'lan Ertem'in "Ütopyalar Güzeldir"albümündeki "Cennetin Irmakları" adlı şarkıların söz ve besteleri yine sanatçı Mabel Matiz'e aittir.



Bilgi



*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Amasya



İlce : Merkez



Mekan : The Apple Palace



Mekan Adresi : Çakallar Mahallesi



Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 00: 00: 00



Kategori : Mabel Matiz



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır