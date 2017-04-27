Maar Zeyta Beldesinde Ambulansların Bulunduğu Noktaya Hava Saldırısı Düzenlendi

- Hava saldırısı düzenlenen bölgeden yükselen dumanlar

Saldırı düzenlenen yerdeki kan izleri

Sivil savunma ekiplerinin çıkan yangına müdahale etmesi

Sivil Savunma Yetkilisi ile röportaj

Saldırı sebebiyle dağılan sağlık ekipmanları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilçesine bağlı beldelerde düzenlenen hava saldırılarında 4'ü sağlık çalışanı 11 sivil hayatını kaybetti, en az 18 sivil yaralandı.



İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Hac, savaş uçaklarının İdlib'te Maaret el-Numan'a bağlı Maar Zeyta beldesinde ambulansların bulunduğu noktayı hedef aldığını dile getirdi.



Beldenin Maaret el-Numan ile Han Şeyhun arasında bulunduğuna işaret eden Hac, saldırıda 4 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Hac, yaralı sayısının henüz kesinleşmediğini belirtti.