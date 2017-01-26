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M3 Para Arzı Azaldı
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M3 Para Arzı Azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,05 azalarak 1 trilyon 475,9 milyar lira seviyesine indi.

M3 Para Arzı Azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,05 azalarak 1 trilyon 475,9 milyar lira seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Ocak ile biten haftada M3 para arzı yüzde 0,05 azalışla 1 trilyon 475 milyar 860 milyon 360 bin liraya geriledi. M3 para arzı geçen hafta 1 trilyon 476 milyar 635 milyon 249 bin lira seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde, vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya oranla yüzde 2,28 artışla 148 milyar 975 milyon 139 bin liraya çıkarken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 1,88 azalışla 114 milyar 954 milyon 122 bin liraya düştü.

Vadeli TL mevduatı geçen hafta yüzde 0,09 azalışla 634 milyar 144 milyon 683 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,92 gerilemeyle 419 milyar 993 milyon 25 bin lira oldu.

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