M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,55 artarak 1 trilyon 521,7 milyar lira seviyesine çıktı.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 21 Nisan ile biten haftada M3 para arzı yüzde 0,55 artışla 1 trilyon 521 milyar 735 milyon 189 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 513 milyar 421 milyon 727 bin lira seviyesindeydi.





Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya göre yüzde 0,35 artışla 167 milyar 996 milyon 114 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,75 yükselişle 129 milyar 15 milyon 648 bin liraya çıktı.





Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,84 yükselişle 627 milyar 503 milyon 833 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,04 artışla 433 milyar 665 milyon 824 bin lira oldu.