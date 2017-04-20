M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,80 artarak 1 trilyon 513,4 milyar lira seviyesine çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 14 Nisan ile biten haftada M3 para arzı yüzde 0,80 artışla 1 trilyon 513 milyar 421 milyon 727 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 501 milyar 459 milyon 52 bin lira seviyesindeydi.





Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya göre yüzde 5,06 artışla 167 milyar 417 milyon 452 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,33 yükselişle 128 milyar 50 milyon 598 bin liraya çıktı.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,12 yükselişle 622 milyar 291 milyon 925 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,18 azalışla 433 milyar 503 milyon 471 bin lira oldu.