M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,08 artarak 1 trilyon 501,5 milyar lira seviyesine çıktı.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 7 Nisan ile biten haftada M3 para arzı yüzde 1,08 artışla 1 trilyon 501 milyar 459 milyon 52 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 485 milyar 452 milyon 675 bin lira seviyesindeydi.





Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya göre yüzde 0,67 azalarak 159 milyar 361 milyon 105 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,91 gerileyerek 125 milyar 136 milyon 963 bin liraya indi.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1 artarak 621 milyar 541 milyon 212 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,16 artışla 434 milyar 273 milyon 727 bin lira oldu.