M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,84 artarak 1 trilyon 476,6 milyar lira seviyesine çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 13 Ocak ile biten haftada M3 para arzı yüzde 1,84 artışla 1 trilyon 476 milyar 635 milyon 249 bin liraya yükseldi. M3 para arzı geçen hafta 1 trilyon 449 milyar 916 milyon 467 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde, vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya oranla yüzde 0,03 artışla 145 milyar 660 milyon 561 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 14,24 yükselerek 117 milyar 157 milyon 64 bin liraya ulaştı.



Vadeli TL mevduatı geçen hafta yüzde 1,09 azalışla 634 milyar 726 milyon 563 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 5,31 yükselişle 423 milyar 914 milyon 179 bin lira oldu.