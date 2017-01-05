M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,73 artarak 1 trilyon 450,7 milyar lira seviyesine çıktı.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 30 Aralık 2016 ile biten haftada M3 para arzı yüzde 0,73 artışla 1 trilyon 450 milyar 668 milyon 698 bin liraya yükseldi. M3 para arzı geçen hafta 1 trilyon 440 milyar 137 milyon 319 bin lira seviyesindeydi.





Söz konusu dönemde, vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya oranla yüzde 4,07 artışla 158 milyar 143 milyon 403 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 5,75 artışla 112 milyar 445 milyon 376 bin liraya çıktı.



Vadeli TL mevduatı geçen hafta yüzde 0,26 azalışla 628 milyar 527 milyon 559 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,29 yükselişle 395 milyar 850 milyon 133 bin lira oldu.