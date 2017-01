M. Shyamalan'ın Yeni Filmi 'Split' Şubat'ta Vizyonda

Merakla beklenen gerilim yapım 'Split / Parçalanmış' gösterim için gün sayıyor. Aktör James McAvoy, 23 farklı kişiliğe sahip Kevin karakterini canlandırdığı filmle hayranlarına farklı yüzlerini gösterecek. Oyuncu, rol aldığı filmden şu sözlerle bahsediyor:



"Genelde bir karakteri canlandırırken onu baştan yaratmam gerekir ve bu durum için belli bir zaman harcarım. Bu filmde aynı şeyi, bir karaktere ayıracağımın yarısı kadar bir zaman diliminde tam dokuz kere yaptım. Her birini diğerlerinden ayırmam gerekiyordu yoksa her bir karakter birbirine karışacaktı. Elbette durum seyircinin de kafasını karıştıracaktı."



The most sinister personality is yet to be revealed. #Split pic.twitter.com/wJs42d3y7u— Split (@splitmovie) 17 January 2017



Üç genç kızı kaçırmak zorunda kalan Kevin, hem içindeki kişilikler hem de etrafındakiler arasında hayatta kalabilmek adına zorlu bir mücadele veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise 'Altıncı His', 'Ölümsüz' gibi etkileyici yapımlara da imza atan M. Night Shyamalan oturuyor.



Yönetmen Shyamalan yapımdan şu sözlerle bahsetti:



"Çevremizdeki dünyayı yorumlamayı seviyorum, bana göre inanılmaz gelen bir şeyi ortaya çıkarmak ve ardından konuyla ilgili sorular yönetme amacı güdüyorum. Bu gerçek midir, mümkün müdür? Bu kişilik bozukluğu benim gözümde ilham veren bir bozukluk, insan beyninin ve bedeninin yapabileceklerini anlatıyor."



'Split / Parçalanmış' 20 Ocak'ta Avrupa sinemalarında gösterime girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise 17 Şubat 2017 olarak belirlendi.



