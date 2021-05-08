M Fatih Çıtlak kimdir? Mehmet Fatih Çıtlak kaç yaşında, nereli? Mehmet Fatih Çıtlak kitapları!

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mehmet Fatih Çıtlak, İstanbul'da doğdu, eğitimine Fatih İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Marmara Üniversitesi'nde devam etti. İslam tarihi ve tasavvuf konularında çeşitli programlar hazırlayıp sundu. Kandil Gecesi özel programlarıyle ekrana gelmeyi sürdüren Mehmet Fatih Çıtlak kaç yaşında?

Kurucusu olduğu Keşkül dergisinde yazılar kaleme alan Mehmet Fatih Çıtlak'ın birçok kitabı da bulunuyor. Çıtlak, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak çalışmalar yürütüyor. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Fatih Çıtlak hayatı, biyografisi haberimizde. Mehmet Fatih Çıtlak eğitimi! Mehmet Fatih Çıtlak kimdir? Mehmet Fatih Çıtlak kaç yaşında, nereli? Mehmet Fatih Çıtlak kitapları! Mehmet Fatih Çıtlak sohbetleri!

MEHMET FATİH ÇITLAK KİMDİR?

Mehmet Fatih Çıtlak, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitiren ilahiyatçı üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamladı.İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapan Mehmet Fatih Çıtlak, pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyetlerden biridir. Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulunan ünlü ilahiyatçı İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin de kurucularındandır. İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İs ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazı yayımlamaktadır. Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Mehmed Fatih Çıtlak halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir. Mehmet Fatih Çıtlak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısıdır. Mehmet Fatih Çıtlak, daha önce TRT'de 'Gece Kahvesi' adıyla ramazan programı, atv'de de iki yıl sahur programı yaptı, 2014 yılında da ATV televizyon kanalında bir program sunmaktadır. Mehmet Fatih Çıtlak, evlidir ve 4 çocuğu vardır.

MEHMET FATİH ÇITLAK KİTAPLARI

Kirk Mektup,

Huzur Defteri 2: Tasavvuf Sohbetlerinde Kayda Alinan Notlar Mehmet Fatih Çıtlak,

18 Beyit Dinle,

Mesnevi Serhi: Padisah Cariye Kissasi,

Nur kandili: Velî Gönenli Mehmed Efendi,

Ben dervişim diyene: Mürşid-i dervîşân ve Terbiyenâmeden Mehmet Fatih Çıtlak,

Rüyalar Alemi,

Huzur Defteri II: Mürşid Sohbetlerinden Bir Demet Mehmet Fatih Çıtlak,

Askin Bir Noktasi