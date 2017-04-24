M. Başakşehir'e Soruşturma
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecileren darp edilmesi olayına karıştığı öne sürülen M. Başakşehir'in futbolcu ve çalışanları hakkında soruşturma başlattı.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecileren darp edilmesi olayına karıştığı öne sürülen M. Başakşehir'in futbolcu ve çalışanları hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: Dunya.com
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