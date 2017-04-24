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M. Başakşehir'e Soruşturma
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M. Başakşehir'e Soruşturma

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecileren darp edilmesi olayına karıştığı öne sürülen M. Başakşehir'in futbolcu ve çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

M. Başakşehir'e Soruşturma

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecileren darp edilmesi olayına karıştığı öne sürülen M. Başakşehir'in futbolcu ve çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Dunya.com

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Başakşehir, Futbol, Rize, Gazete