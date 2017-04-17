Lysistrata" Ankara'da "Ruhlar Gelirse" Sivas'ta Sahnelenecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Lysistrata" adlı oyunu Ankara'da sahneleyecek.



SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Lysistrata", 18-23 Nisan tarihlerinde Devlet Tiyatrosu Küçük Tiyatro Sahnesi'nde Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak.



Anadolu'nun sanat rüzgarını başkentte estirecek olan SDT, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Ruhlar Gelirse" isimli oyunla Sivaslı tiyatro izleyicisine perde açacak.



"Ruhlar Gelirse" adlı oyun 20-21 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da, 22 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da tiyatroseverlerle buluşacak.