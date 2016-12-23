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'Lysistrata"

'Lysistrata"

Tiyatro Kulübü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

'Lysistrata

Tiyatro Kulübü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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Emek Sineması, Tiyatro, Sinema
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