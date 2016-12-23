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TÜMÜ
'Lysistrata"
Tayfun Talipoğlu - Mustafa Özarslan
Sagopa Kajmer
'Lysistrata"
23 Aralık 2016 Cuma 09:04
Tiyatro Kulübü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Tiyatro Kulübü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
SİNEMA DÜNYASINDA VİZYONA GİREN YENİ FİLMLER
Kaynak:
Etkinlik.io
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