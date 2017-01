Lys'de Kısa Cevap 'Tek Kelime' Olacak - ÖSYM Başkanı Demir (2)

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorulara ilişkin, "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek." dedi.



Demir, yaptığı açıklamada, ÖSYS kılavuzunun dün yayımlandığını anımsatarak, YGS içeriğinin geçen yıllar ile aynı olduğunu ifade etti.



Geçmiş yıllarda sayıları binleri bulan adayın, kural ihlali nedeniyle sınavının iptal edildiğini dile getiren Demir, bu nedenle adayların sınav binalarına alınma saatlerine ilişkin yeni bir karar aldıklarını belirtti.



Süresi içinde salonda bulunmama, verilen süreden fazla süre kullanmaya çalışma, salona getirilmemesi gereken eşya ile gelme gibi sınav kurallarının bulunduğunu hatırlatan Demir, ancak son dakikada gelen adayların bu uyarıları dinleyemedikleri için kural ihlaline yol açabildiklerine dikkati çekti.



Demir, bu nedenle tüm ÖSYM sınavları için yeni bir düzenleme yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu yüzden bundan sonra tüm ÖSYM sınavlarında sabit saat uygulamasına geçtik. Sabah sınavlarımız 10.00'da başlayacak fakat sınav binalarına girişte son dakika 09.45 olacak. Yani 09.46'da gelen bir adayı binaya almayacağız. Bu çok önemli bir uyarı. Bu uyarıyı giriş belgelerinde, her yerde adaylara duyuracağız çünkü bu kurala uymadığı takdirde aday sınava giremeyecek. Bütün adayların bu kurala dikkat etmesini istiyoruz."



Demir, öğleden sonraki oturumların ise saat 14.30'da başlayacağını, sınav binasına en son alınma saatinin ise 14.15 olacağını söyledi.



Geometri testi matematik sorularının içinde sorulacak



YGS'deki matematik testinde yer alacak geometri sorularına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Demir, "Geometri dersi liselerde, matematiğin içinde yer alıyor, geometri adında ayrı bir ders yok. Geometri dersi lisede okutulduğu ağırlıkta matematik testinin içinde yer alacak. Bu konuyla ilgili YÖK'ün verdiği karar şöyle, soru sayısı aynı olacak, sadece geometrinin de içinde olduğu sorular matematik testi olarak adaylara verilecek. İçerikte bir değişiklik yok. Sadece isimlendirmede bir değişiklik var." dedi.



Kısa cevaplı sorular açıklaması



LYS'de kısa cevaplı soruların uygulanmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Demir, "LYS'de önceden beri konuşulan, kamuoyunda 'Tek tip çoktan seçmeli sınavlara çocuklarımız mahkum oluyor, seçenekler verdiğinizde ancak cevaba gidebiliyorlar. Bunun dışında da sorular sorulsa iyi olur' beklentisini karşılamak amacıyla çok az sayıda soru ile sisteme kısa cevaplı soruları tanıtacağız." diye konuştu.



Kısa cevaplı soruların genel adının "açık uçlu soru" olduğunu dile getiren Demir, bu tür soruların "cevap alanı sınırlanmamış", "cevap alanı sınırlanmış" ve "kısa cevaplı" olmak üzere çeşitli türleri bulunduğunu anlattı.



LYS'de bu türlerden "kısa cevaplı" soruların sorulacağını bildiren Demir, şu bilgileri aktardı:



"Dolayısıyla LYS'de her bir oturumda 3'er soruyu kısa cevaplı olarak soracağız. Burada, adaylara 'Sorunun cevabı aşağıdaki şıklardan hangisidir?' şeklinde değil, 'nedir' şeklinde soru sorulacak. Bildiği cevabı rakamsa rakam olarak belirlediğimiz yere yazıp kodlayacak. Şu anda bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz, uzun cevaplar değil. Adaylarımız, bir kelime olarak doğru cevabı ilgili kutucuğun içine yazıp kodlayacak.



Neden kodlama yaptırıyoruz halen çünkü birçok adayda, 'benim yazım okunmazsa, el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için nasıl isimlerini kodluyorlarsa, onun gibi bir kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Böylelikle hem yeni soruları tanıtmış olacağız hem de 'acaba yanlış okunabilir mi, haksızlık olabilir mi' gibi kaygıları tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Amacımız bu. Tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek."



Ömer Demir, açık uçlu sorularda yanlışların doğruyu götürmeyeceğini hatırlatarak, "Sadece çoktan seçmeli sorular 4 yanlışın bir doğruyu götürmesine yönelik kurala tabi olacak." diye konuştu.



ALES'te de açık uçlu soru hazırlığı



"ÖSYM'nin başka sınavlarda da açık uçlu soru hazırlığının bulunup bulunmadığına" ilişkin soru üzerine Demir, "Özellikle kısa cevaplı sorular ALES'te olabilir, İş Sağlığı Güvenliği sınavlarında olabilir. Şu an yan dal sınavlarında zaten yapıyoruz. Açık uçlu soru sorma kültürünü biz küçük sınavlarda aşağı yukarı tanıttık. Bu, ilk kez büyük ölçekli bir sınavda olacak." ifadesini kullandı.



"Önümüzdeki yıllarda açık uçlu soruların sayısının artması gündemde mi" sorusuna Demir, "Sonraki yıllar için konuşulacak bir konu. Bu yıl önemli olan, adaylar tedirgin olmasın. Amaç bilen kişinin bilgisini güzel ölçen bir yöntem olduğunu adaylara da göstermek. Ondan sonraki kararlar, daha sonra duruma göre verilebilir." yanıtını verdi.



Açık uçlu sorular sorulmasının, ÖSYM'nin daha çok çalışmasını gerektiren bir karar olduğunun altını çizen Demir, "Ama çoktan seçmeli dışındaki soru tiplerinin bütün adaylar tarafından görülmesi, diğer sınavlarda da yaygınlaştırılması ölçme tekniği bakımından bizim istediğimiz bir şeydir. Bunu diğer bütün sınavlarımızın bir parçası haline getirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



KPSS'de açık uçlu soru sorulmasına ilişkin verilmiş bir karar bulunmadığını bildiren Demir, "Bütün sınavlar neden çoktan seçmeli sorularla sınırlandırılmıştı? Çünkü teknik imkanlar yetersizdi. Yeni teknolojiler gelişti, hatasız okuma imkanları ve kısa sürede sonuçları açıklama imkanları oluştukça sınavların bir kısmında buna doğru gideceğiz. Bu ilk deneme. Bundan sonra gittikçe yaygınlaşacaktır tabii ki." diye konuştu.



Açık uçlu soruların çoktan seçmeli sorulardan daha büyük imkan verdiğini dile getiren Demir, "Ölçmeyi daha kolaylaştırıyor. Adayların ezbere değil de sorunun çözümüne, sonucu bulmaya yönelmesini sağlıyor. Bu çok yararlı bir yöntem. Şimdilik sınırlı bir şekilde yer alacak testlerimizde. Adaylar için yeni ölçme yöntemlerini tanımanın yararlı olacağını düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.



Örnek soru nasıl olacak?



Demir, LYS'de çıkacak açık uçlu soru örneklerine ilişkin de bilgi verdi.



"1933'te kurulan ayakkabı, tekstil, kağıtçılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan kuruluşun adı nedir?" şeklindeki örnek bir soruyu okuyan Demir, şöyle devam etti:



"Çoktan seçmeli soruda değişik kuruluş isimleri yazıyorduk. Cevaplardan bir tanesi de bu soru için Sümerbank'tı. Burada herhangi bir cevap yazmıyoruz. Adaydan buraya "Sümerbank" yazıp normal kodlama sistemine göre kodlamasını bekliyoruz. Bu sorunun cevabını bilen bir kişi için seçeneklerden herhangi biri hatırlatıcı olmadığından hiçbir zorluk yok burada."



Matematik testinden de başka bir örnek soru veren Demir, "(Bu integralin değeri kaçtır) gibi bir soruya karşılık, yanda en fazla 3 basamaklı bir değer olacak. Bunun içinden adayın yazarak işaretlemesini bekliyoruz. Burada cevabın yanlış okunması, yanlış değerlendirilmesi ihtimali sıfır ancak kodlamanın doğru yapılması gerekiyor." diye konuştu.



Adaylara, konuları öğrenmeye odaklanmaları tavsiyesinde bulunan Ömer Demir, şunları kaydetti:



"Ne sorulduğunu anlamaya ve cevabını bulmaya odaklanmalarını bekliyoruz. İsmini kodlamasını bilen herkesin cevabı da kodlaması mümkün. Adayların kaygılanacağı herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Tüm testler için hazırladığımız örnek soruları web sayfasından duyuracağız. Zannedildiği kadar adaylar için sürpriz, beklenmedik bir durum olmayacak. Sadece çoktan seçmeli yerine cevabını bildikleri şeyi yazmalarını ve kodlamalarını istiyoruz.



Açık uçlu soruların yorum gerektiren farklı türlerini şu an için sormayacağız ama şu andaki kısa cevaplı sorular bunlar. Bunun için herhangi bir kaygı taşınmasını yersiz buluyoruz."



Değerlendirmede değişiklik olmayacak



Demir, "Şimdilik kısa, sade, çok karışık olmayan cevapları bulunan sorularla başlamak istiyoruz. Adayların cevaplamaları için ilave bir zorluk olsun istemiyoruz. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde de herhangi bir ilave değişiklik yok." dedi.



LYS'lerde toplam 15 açık uçlu soru sorulacağını bildiren Demir, adaylara da şu tavsiyelerde bulundu:



"Kısa cevaplı sorularda amaç, kişinin verilenler içerisinden bir cevap bulması değil, bizatihi cevabı kendisinin çıkarma kabiliyetinin geliştirilmesi. Bu, tüm eğitim sistemimiz için de yararlıdır. Bu sistem değişikliğinin amaçlarından birisi de bu. Adaylar, tümüyle bu şekilde soru çözmeye başladıklarında onlara büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bunu başaran adaylarla başaramayan adaylar arasında kuşkusuz fark olacaktır. Bu da adaylar için başkalarının önüne geçmek adına iyi bir fırsat.



Adaylarımız, konuları öğrenmeye odaklansın. Ölçtüğümüzde zorluk-kolaylık bütün adaylar için geçerli. Zorsa herkes için zor, kolaysa herkes için kolay. Herkes için kolay soruyu çözmüş olmak kişiye avantaj sağlamayacak. Dolayısıyla kişi, sorulabilecek her türlü soruya göre kendini ayarlayıp başarı yarışında öne çıkmaya çalışmalıdır. Herkes başarısının karşılığını alsın istiyoruz."