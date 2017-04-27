ÖSYM'den Beklenen Müjdeli Haber Geldi. LYS başta olmak üzere bir çok sınav için Başvuru Süreleri bir gün uzatıldı.





LYS 2017 Başvuru Süresi Uzatıldı, Hangi Sınavların Başvuru Süresi Uzatıldı?



ÖSYM, LYS, KPSS ve ALES başta olmak üzere birçok sınav için başvuru süresini uzattığını açıkladı.



ÖSYM başvuru süresi dolan ve sınavı kaçıran LYS öğrencilerine bir hak daha tanıma kararı aldı. Ayrıca ÖSYM bu sınavların yanına KPSS ve ALES'i de ekledi.



İşte, LYS, KPSS ve ALES yeni başvuru tarihleri





ÖSYM Başkanı Ömer Demir, ÖSYM'nin yaptığı bazı sınavlara başvuru için bir günlük süre verildiğini açıkladı. Bu sınavlar arasında 2 milyona yakın adayın katıldığı LYS sınavı da yer var.



Buna göre LYS 2017'ye 28 Nisan'da başvurulabilecek.



LYS 2017 Başvuru Süresi Uzatıldı





Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir;



"ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık.



Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız" dedi.



ÖSYM Tarafından Başvuru Süresi Uzatılan Sınavlar ve Tarihleri



LYS Son Başvuru Tarihi 28 Nisan 2017

ALES Son Başvuru Tarihi 27 Nisan 2017

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs 2017

KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs 2017

Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs 2017



ÖSYM



http://www.teknotalk.com/lys-2017-basvuru-suresi-uzatildi-56883/